Возняцки проиграла Вандевэй в 1/8 финала Уимблдона

Американка Коко Вандевэй в 1/8 финала Уимблдона обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 7:6 (7:4), 6:4. В четвертьфинале Вандевэй встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вандевэй (США, 24) – Возняцки (Дания, 5) – 7:6 (7:4), 6:4