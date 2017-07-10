Возняцки проиграла Вандевэй в 1/8 финала Уимблдона

Американка Коко Вандевэй в 1/8 финала Уимблдона обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 7:6 (7:4), 6:4. В четвертьфинале Вандевэй встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Вандевэй (США, 24) – Возняцки (Дания, 5) – 7:6 (7:4), 6:4
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! __________ Да плевать мне на то, сколько зрителей соберет выставочный матч Макаровой и Весниной. Важно то, что ты всерьез говорил, что выставочный матч Уильямс собрал рекордное число зрителей, не понимая, что ни один выставочный матч нельзя сравнивать с официальным по числу зрителей, ибо выставочные матчи проводятся на стадионах, вместимость которых превышает вместимость кортов Уимблдона и РГ в разы.
18:40
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Я не думаю, что выставочный матч Макаровой и Весниной соберёт полный стадион.)) Впрочем официальный тоже.))
18:34
Thomas_Boy_
* ЧЕМ условный "Астродом".
18:32
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! __________ Ну Смока, всерьез говорить о том, что корт Уимблдона может вместить зрителей больше, что условный "Астродом", на котором играли Риггс и Кинг, можешь только ты. Футбольные стадионы обычно вмещают больше, да. Я не пытался тебе ничего доказать. Тут и доказывать нечего было. Факт есть факт. Я просто был немного в шоке, что ты не понимаешь разницы между выставочным матчем и официальным. В том числе разницу в посещаемости, Смока.) Это как бы на уровне детсада.)
18:31
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Ну я тоже помню как ты пытался мне доказывать, что футбольный стадион вмещает больше, чем корты Уимблдона и Ролан Гаррос.)) С таким тонким знатоком всерьёз говорить просто невозможно!))
18:22
Thomas_Boy_
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! __________ Смока, когда после твоих заявлений о "самых посещаемых играх" я понял, что ты не осознаешь разницы между выставочным матчем и официальным, более того - считаешь, что на официальные ходит больше зрителей, я вообще считаю бестолковым занятием говорить с тобой о теннисе всерьез.)
18:19
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Томас, а чем ты недоволен? Отличная игра, проиграла не кому-нибудь, а победитель, если ты не знал всего один.) Пятая в рейтинге.) У Каро всё тип-топ, не вижу причин для посыпания головы пеплом.))
18:15
Thomas_Boy_
Ты лучше иди голой снимайся. Совсем никакая стала. С кем поведешься, называется.
18:12
shpasic
ну, что ж, ждём от Каро очередных фотосессий - они у неё получше выходят, чем теннис.
17:57
Rome22
прикольный ты, Чмока! как флюгер, куда ветер туда и ты.... если бы Возняцки выиграла, мы увидели надпись - Каро бесподобна, Каро на классе и тому подобное.....
17:49
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Коко бесподобна!)) Американская школа как никак!)) Томасу соболезнования.))
17:46
oleg.bob
Поменьше обнажаться надо...
17:42
Rome22
еще и Возняцки проиграла..... Чмока, застрелись!
17:33