Возняцки недовольна, что Шарапова играет на центральном корте US Open

Датчанка Каролин Возняцки выразила недовольство распределением матчей US Open по кортам. В частности, она недовольна, что на центральный корт выходит Мария Шарапова, ранее отбывшая дисквалификацию за допинг. Россиянка ранее победила Симону Халеп и Тимеа Бабош и вышла в третий круг турнира. Возняцки проиграла еще одной представительнице России Екатерине Макаровой во втором круге.

- Нельзя составлять расписание так, чтобы пятая ракетка мира играла на пятом корте в пятом по счету матче после 11 часов, - цитирует Metro Возняцки. Я понимаю финансовую составляющую, но когда на центральный корт выходит теннисистка, отбывшая дисквалификацию за допинг, это вызывает вопросы.