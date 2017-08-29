Возняцки будет противостоять Макаровой во втором круге US Open

Датчанка Каролин Возняцки переиграла румынку Михаэлу Бузарнеску в первом круге US Open. Следующей ее соперницей будет россиянка Екатерина Макарова, переигравшая Мону Бартель из Германии.

В других встречах француженка Осеан Доден выиграла у соотечественницы Полин Пармантье, испанка Карла Суарес Наварро одолела Ипек Сойлу из Турции, а китаянка Пэн Шуай обыграла француженку Амандин Эсс.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Возняцки (Дания) - Бузарнеску (Румыния) - 6:1, 7:5

Доден (Франция) - Пармантье (Франция) - 3:6, 6:0, 7:6 (8:6)

Суарес Наварро (Испания) - Сойлу (Турция) - 6:4, 6:2

Шуай (Китай) - Эсс (Франция) - 6:4, 6:1