Восемь россиянок попали на US Open-2017 по рейтингу

Восемь россиянок попали в основную сетку US Open-2017 напрямую по рейтингу – Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова.

Экс-первая ракетка мира и чемпионка US Open-2006 Мария Шарапова, занимающая сейчас 171-е место в мировой классификации, не проходит в основу напрямую, но может принять участие в квалификационном турнире или рассчитывать на специальное приглашение от организаторов.

В среду организаторы четвертого в сезоне турнира "Большого шлема" обнародовали список из 104 участниц, проходящих в основную сетку по рейтингу. Последней из них оказалась американка Юлия Бозерап, занимающая 105-ю позицию.

Серена Уильямс и Мэнди Минелла, находящиеся в декретных отпусках, а также травмированные Лаура Зигмунд, Бетани Маттек-Сэндз, Кристина Кучова и Ярослава Шведова не примут участия в турнире. Между тем, возвращающаяся после рождения сына Виктория Азаренко и восстановившиеся после травм Слоан Стивенс, Анна-Лена Фридзам, Сабина Лисицки и Айла Томлянович воспользовались правом защищенного рейтинга.

Еще 16 участниц определяться по итогам квалификации, а 8 попадут в основную сетку благодаря предоставленным организаторами wild card.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.