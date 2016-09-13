Владимир Камельзон: "Победа Вавринки на US Open? Я предвидел такое развитие событий"

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интервью "СЭ" подвел итоги US Open и отметил сильные стороны его триумфатора – Стэна Вавринки. По словам специалиста, победа швейцарца не стала для него неожиданностью.

– Насколько неожиданной для вас стала победа Вавринки в финале US Open? – вопрос Камельзону.

– Я предвидел такое развитие событий. В последнее время Вавринка очень уверенно сражается с представителями "большой четверки". Больше того, сейчас можно говорить, что наряду с Джоковичем, Федерером, Маррэем и Надалем он сам уже вошел в число лидеров мирового мужского тенниса. Да, Стэн не всегда стабилен, у него бывают спады. Но даже неожиданно отдав сет, он, как правило, возвращается в игру. Именно так произошло и в финале: уступив стартовую партию, Вавринка нашел в себе силы переломить матч. И сделал это в поединке с первой ракеткой мира!

– За счет чего швейцарец сумел превзойти Джоковича?

– Стэн очень агрессивен и одновременно – терпелив. Его расчетливость по ходу розыгрыша поражает. Вавринка держит мяч в игре до тех пор, пока не находит удобного момента для своего главного удара навылет. При этом часто отходит даже за заднюю линию корта. Кроме того, он здорово играет с лета. И, конечно, обладает потрясающей подачей. Нацеленная, точная, очень сильная – все время за 200 км/ч. О-очень она его выручает! Сорок процентов успеха в матче приносит ему именно подача. (Владимир РАУШ)

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