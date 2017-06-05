Владимир Камельзон: "Макарова, увы, оказалась халифом на час"

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интервью "СЭ" подвел итоги первой недели Roland Garros. Он подчеркнул, что у Екатерины Макаровой есть потенциал, чтобы такие игры, как с Ангелик Кербер, были поставлены на поток.

– Зато настоящей сенсацией первого круга стала победа Екатерины Макаровой над Ангелик Кербер. Почему же у нее не получилось пройти дальше?

– Катя, увы, оказалась халифом на час. То, что она сделала с первой ракеткой мира, войдет в историю. Это ведь не просто выдающийся результат, она и играла гораздо лучше Кербер. Макарова сумела показать, что она способна быть в десятке лучших в мире. У нее есть резерв для этого, но нужно, чтобы такие игры, как с Ангелик, были поставлены на поток. Над ней долгое время висели какие-то путы, что-то ее тормозило, а теперь она сменила команду. Возможно, в этом кроется секрет успеха. Обидно, что в следующей игре ее просто не было видно. Да, Леся Цуренко не легкий соперник, но игрок средней руки. Непонятно, почему Макарова скисла. Надеюсь, это лишь стечение обстоятельств. Ни Катю, ни Лену Веснину я бы со счетов не сбрасывал. Все-таки это одна из звездных наших пар, они и в одиночке могут сказать свое слово. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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