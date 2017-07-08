17:25 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Владимир Камельзон: "Кузнецова может выиграть Уимблдон"

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Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон выразил мнение, что Светлана Кузнецова способна выиграть Уимблдонский турнир-2017. Россиянка победила в матче третьего круга Полону Херцог (6:4, 6:0) и в 1/8 финала встретится с победительницей матча Агнешка Радванска - Тимеа Бачински.

- Такое впечатление, что Светлана набрала игру, почувствовала травяное покрытие, крепко стоит на ногах, - цитирует "Р-Спорт" Камельзона. - Эта трава ее не мучает. Технически и физически, как мне кажется, она сегодня подготовлена лучше, чем всегда. У нее есть все шансы пройти еще дальше, мотивация у нее крепкая. Плюс - на ее стороне огромный опыт.

Думаю, два-три круга она точно пройдет, а дальше будет потруднее, но если у Светы будет кураж, она может этот Уимблдон и выиграть. И это будет не сенсация, а победа российского тенниса.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20170708/1122658322.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shurikfromkaragay

для начала ей надо Радванску обыграть. потом Кербер или Мугурузу. далее возможна Возняцки. вообщем очень вряд ли.

17:36