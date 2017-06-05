Владимир Камельзон: "А самое главное – Хачанов в хорошей физической форме в середине "Ролан Гаррос"

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интервью "СЭ" подвел итоги первой недели Roland Garros. Он подчеркнул, что российский теннисист Карен Хачанов находится в хорошей форме.

– Давайте начнем с хорошего. Как вам игра Карена Хачанова?

– Я видел матчи Карена и с Бердыхом, и с Изнером. Чтобы обыгрывать мастеров такого класса, надо иметь определенный соревновательный опыт: двухметровый американский гигант подает так, что принять подчас почти невозможно. Но Хачанов действовал на кураже и почувствовал всю свою силу и свои возможности при хорошей подаче, при том, что он может выйти и сыграть с лета, а может терпеливо держаться на задней линии. А самое главное – он в хорошей физической форме в середине "Ролан Гаррос", когда на пути уже не может быть слабых соперников. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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