Витинью: "Нет смысла плакать из-за отсутствия новичков в ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью "СЭ" отметил, что не следует переживать по поводу отсутствия новичков у московского клуба. По его мнению, у красно-синих остается задача - претендовать на чемпионство.

– ЦСКА в это трансферное окно остался без приобретений…

– Не знаю, почему так произошло. Но мы не должны из-за этого переживать. Не следует забивать себе этим голову. Футболистам лучше сосредоточиться на своей работе. Конечно, было бы лучше, если бы ЦСКА кого-нибудь приобрел – хотя бы для обоймы. Но мы остаемся очень сильной командой, у нас прекрасный подбор футболистов. Нам необходимо сплотиться, собраться и показать свой максимальный уровень в каждом конкретном матче. Сплоченность позволит компенсировать отсутствие трансферов.

– Зато конкуренты заметно усилились, особенно "Зенит". На что теперь сможет рассчитывать ЦСКА в чемпионате?

– Здорово, что "Зенит" укрепился – он же играет на два фронта. Да, наша команда не усилилась, но что теперь поделать? Нет смысла плакать. Компенсируем отсутствие новичков внутренним резервом. Мы продолжаем претендовать на чемпионство, это основная задача. Наша команда никогда не будет отбывать номер на поле. (Павел ГУРЕВИЧ)

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