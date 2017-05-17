Виталий Мутко: "Шарапова должна была получить приглашение"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что отказ организаторов Rolan Garros от выдачи россиянке Марии Шараповой wild card для выступления на турнире вызвал недоумение у всего теннисного мира. Спортсменка, отбывшая 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, не выступит на Открытом чемпионате Франции, который пройдет с 28 мая (стадия квалификации стартует 22 мая) по 11 июня.

- Мы не можем как-то на это повлиять, к сожалению. Все здравомыслящие люди, международная федерация, вы видели ее позицию, все в недоумении, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Формально у организаторов есть право отказать в приглашении, но есть определенная практика. Но Маша, будучи двукратной победительницей, должна была получить приглашение. Пусть это останется на совести организаторов. Думаю, Маша будет участвовать в больших турнирах, будет прогрессировать, будет добавлять.