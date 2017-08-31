Виталий Мутко: "Не стоит удивляться успехам Шараповой - она вернулась, чтобы восстановить позиции"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что Мария Шарапова, в ночь на 31 августа вышедшая в третий круг US Open, вернулась в большой спорт не ради того, чтобы просто появиться на корте. По его мнению, теннисистка настроена вернуться на прежний уровень.

- Тут совершенно нечему удивляться, Шарапова вернулась в большой спорт, это спортсмен высокого уровня, она хорошо подготовлена, поэтому мы не должны удивляться, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Там есть еще десяток наших спортсменов, которые успешно выступают, включая молодежь. Шарапова - топовый спортсмен, она вернулась в большой спорт не для того, чтобы просто выйти на корт, а чтобы вернуться на прежний уровень, чтобы восстановить свои позиции. Все-таки человек был первым номером мирового рейтинга. Посмотрим, на что сможет замахнуться, но уровень мы ее знаем.

Просто у нее был ряд травм и этот несчастный случай, который, надеюсь, будет забыт. Есть люди, которых дисквалифицируют за злостное систематическое употребление допинга, а когда человека убирают из-за мельдония, смысл использования которого так до конца никто и не понял… Так что желаем удачи Шараповой, она может самый серьезный результат показать на US Open.

Напомним, в следующем раунде Шарапова сыграет с американкой Софией Кенин. Встреча состоится 1 сентября, начало - 18.00 по московскому времени.

Шарапова-шоу продолжается // Итоги 3-го дня US Open