Виталий Мутко: "Макарова и Веснина - лучшая пара в мировом теннисе"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова являются лидерами мирового тенниса. Напомним, что россиянки выиграли парный разряд Уимблдона в субботу, обыграв в финале Чань Хаочин (Тайвань) и Монику Никулеску (Румыния) со счетом 6:0, 6:0.

– Это олимпийские чемпионки, я считаю, что это лучшая пара в мире, это лидеры женского парного тенниса, они одержали заслуженную победу, – цитирует ТАСС Мутко. – Когда они в хорошей форме и в хорошем настроении, им крайне сложно противостоять. То, что они не дали ни единого шанса соперницам, это, конечно, приятно. Это первая победа для девчонок на Уимблдоне, очень рад за них и поздравляю с этим результатом, они молодцы.