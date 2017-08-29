Винус Уильямс вышла во второй круг US Open

Американская теннисистка Винус Уильямс в первом круге US Open обыграла Викторию Кузьмову из Словакии - 6:3, 3:6, 6:2. Также в следующий раунд вышли Анастансия Севастова (Латвия), Слоан Стивенс (США), Айла Томлянович (Австралия), Донна Векич (Хорватия) и Чжэн Сайсай (Китай).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Уильямс В. (США, 9) - Кузьмова В. (Словакия, Q) - 6:3, 3:6, 6:2
Севастова (Латвия, 16) - Виттхефт (Германия) - 7:5, 6:1
Стивенс (США) - Винчи (Италия) - 7:5, 6:1
Томлянович (Австралия) - Ларссон (Швеция) - 7:5, 6:4
Векич (Хорватия) - Хаддад Майя (Бразилия) - 6:2, 6:1
Чжэн Сайсай (Китай) - Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:4, 3:6, 6:1