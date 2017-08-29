Винус Уильямс вышла во второй круг US Open

Американская теннисистка Винус Уильямс в первом круге US Open обыграла Викторию Кузьмову из Словакии - 6:3, 3:6, 6:2. Также в следующий раунд вышли Анастансия Севастова (Латвия), Слоан Стивенс (США), Айла Томлянович (Австралия), Донна Векич (Хорватия) и Чжэн Сайсай (Китай).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Уильямс В. (США, 9) - Кузьмова В. (Словакия, Q) - 6:3, 3:6, 6:2

Севастова (Латвия, 16) - Виттхефт (Германия) - 7:5, 6:1

Стивенс (США) - Винчи (Италия) - 7:5, 6:1

Томлянович (Австралия) - Ларссон (Швеция) - 7:5, 6:4

Векич (Хорватия) - Хаддад Майя (Бразилия) - 6:2, 6:1

Чжэн Сайсай (Китай) - Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:4, 3:6, 6:1