Винус Уильямс вышла во второй круг "Уимблдона", Стивенс – нет

Американка Винус Уильямс обыграла Юханну Ларсссон в первом круге Уимблдона. Ее соотечественница, четвертая "сеяная" Слоан Стивенс, уступила Донне Векич и прекратила борьбу за трофей уже после первой игры.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Винус Уильямс (США, 9) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:7(3:7), 6:2, 6:1

Камила Джорджи (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия, 21) – 6:1, 2:6, 6:4

Мэдисон Кис (США, 10) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:2

Донна Векич (Хорватия) – Слоан Стивенс (США, 4) – 6:1, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) – 7:6 (7:2), 2:6, 6:1

Андреа Петкович (Германия) – Чжан Шуай (Китай, 31) – 6:4, 4:6, 6:2

Александра Дулгеру (Румыния, Q) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:4, 1:6, 6:2

Кики Бертенс (Голландия, 20) – Барбора Штефкова (Чехия, Q) – 6:3, 6:2

Ребекка Петерсон (Швеция) – Виктория Кузьмова (Словакия) – 7:6(7:3), 7:6(11:9)