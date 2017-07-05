Винус Уильямс вышла в третий круг Уимблдона

Американка Винус Уильямс победила Ван Цян из Китая во втором круге Уимблдонского турнира. Ее соперницей станет японка Наоми Осака.

Напомним, что Уильямс в июне стала участницей ДТП со смертельным исходом - пассажир машины, врезавшейся в ее автомобиль, скончался. На даннй момент идет расследование ДТП.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Уильямс В. (США, 10) - Ван Цян (Китай) - 4:6, 6:4, 6:1