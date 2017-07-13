Винус Уильямс вышла в финал Уимблдона впервые с 2009 года

Американка Винус Уильямс в двух сетах обыграла хозяйку корта Джоанну Конту в полуфинале Уимблдона. 37-летняя теннисистка пробилась в финал турнира впервые с 2009 года. Всего старшая из сестер Уильямс побеждала здесь пять раз – в 2000, 2001, 2005, 2006 и 2007 годах. Ее соперницей по финалу теперь станет испанка Гарбинье Мугуруса.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Уильямс В. (США, 10) – Конта (Великобритания, 6) – 6:4, 6:2