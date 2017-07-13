Винус Уильямс вышла в финал Уимблдона впервые с 2009 года

Американка Винус Уильямс в двух сетах обыграла хозяйку корта Джоанну Конту в полуфинале Уимблдона. 37-летняя теннисистка пробилась в финал турнира впервые с 2009 года. Всего старшая из сестер Уильямс побеждала здесь пять раз – в 2000, 2001, 2005, 2006 и 2007 годах. Ее соперницей по финалу теперь станет испанка Гарбинье Мугуруса.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Уильямс В. (США, 10) – Конта (Великобритания, 6) – 6:4, 6:2
Thomas_Boy_
Перед игрой Конте показали видео с джипом Уильямс. Контя подумала и выбрала жизнь.
18:30
oleg.bob
Уже тошно от этих Уильямс! Буду болеть за испанку!
18:21
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Богиня!)) Браво, Винус!)) Если сыграет также как сегодня, то должна брать титул.) Ждём суперфинал с Гарбин!)
18:17