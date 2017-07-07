Американка Винус Уильямс вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв японку Наоми Осаку – 7:6 (7:3), 6:4. Следующей соперницей американки станет хорватка Ана Конюх.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Уильямс В. (США, 10) - Осака Н. (Япония) - 7:6 (7:3), 6:4
Thomas_Boy_
Ее теперь боятся. Задавит и не заметит.
22:47
Тестикулы Серены
Что доктор прописал сегодня? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
21:50
Пёс
убийца прорывается вперёд
21:47