21:02 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Винус Уильямс вышла в четвертый круг Roland Garros

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Американка Винус Уильямс вышла в четвертый круг Roland Garros, одолев Элисе Мертенс из Бельгии. Ее соперницей станет швейцарка Тимеа Бачински, победившая представительницу Туниса Онс Жабер.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Уильямс В. (США, 10) - Мертенс Э. (Бельгия) - 6:3, 6:1

Бачински (Швейцария, 30) - Жабер (Тунис, LL) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Пилюльки рулят!

21:34

Хрю-хрю

Дураку понятна причина столь мощной игры бабульки Уильямс.

21:19

rusfed 2.0

не удивлюсь, если до финала дойдет. никого для нее неберущихся там пока проглядывается

21:14