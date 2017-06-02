Американка Винус Уильямс вышла в четвертый круг Roland Garros, одолев Элисе Мертенс из Бельгии. Ее соперницей станет швейцарка Тимеа Бачински, победившая представительницу Туниса Онс Жабер.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Уильямс В. (США, 10) - Мертенс Э. (Бельгия) - 6:3, 6:1
Бачински (Швейцария, 30) - Жабер (Тунис, LL) - 6:2, 6:2
Thomas_Boy_
Пилюльки рулят!
21:34
Хрю-хрю
Дураку понятна причина столь мощной игры бабульки Уильямс.
21:19
rusfed 2.0
не удивлюсь, если до финала дойдет. никого для нее неберущихся там пока проглядывается
21:14