11:10 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Винус Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв Дуань Инин

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Американка Винус Уильямс в матче третьего круга Australian Open одержала победу над китаянкой Дуань Инин - 6:1, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час. В следующей стадии 13-я "сеяная" встретится с победительницей пары Эшли Бэрти - Мона Бартель.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Уильямс В. (США, 13) - Дуань Инин (Китай) - 6:1, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

И это с травмой! Браво, Винус!))

11:18

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