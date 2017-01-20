Винус Уильямс вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв Дуань Инин

Американка Винус Уильямс в матче третьего круга Australian Open одержала победу над китаянкой Дуань Инин - 6:1, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час. В следующей стадии 13-я "сеяная" встретится с победительницей пары Эшли Бэрти - Мона Бартель.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Уильямс В. (США, 13) - Дуань Инин (Китай) - 6:1, 6:0
Айртон
И это с травмой! Браво, Винус!))
11:18