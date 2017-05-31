Винус Уильямс – в третьем круге Roland Garros

Американка Винус Уильямс в двух сетах обыграла японку Куруми Нару во втором круге Открытого чемпионата Франции. Ее следующая соперница определится в поединке голландки Ришел Хогенкамп и бельгийки Элисе Мертенс.

В другом поединке австралийка Саманта Стосур одолела Кирстен Флипкенс из Бельгии. В третьем круге она встретится либо с Бетани Маттек-Сэндз из США, либо с чешкой Петрой Квитовой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Уильямс В. (США, 10) – Нара (Япония) – 6:3, 6:1

Стосур (Австралия, 23) – Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 7:6 (8:6)