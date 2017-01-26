Винус Уильямс - в финале Australian Open

Американка Винус Уильямс взяла верх над своей соотечественницей Коко Вандевэй в матче 1/2 финала Australian Open в трех сетах – 6:7(3:7), 6:2, 6:3. Таким образом, спортсменка впервые с 2009 года вышла в финал турнира "Большого шлема".
В финале турнира 36-летняя Уильямс встретится с победителем пары Серена Уильямс – Мирьяна Лучич-Барони.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Уильямс В. (США, 13) – Вандевэй (США) – 6:7(3:7), 6:2, 6:3
Айртон
Браво, Винус!)) Умничка!)) Шикарный матч! У Коко большое будущее.) Ну а Винус как всегда гениальна и неповторима!))
08:58
MITLIX
Встреча Братьев все ближе. Пенсионный фонд США в финале)))
08:57