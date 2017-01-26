08:50 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Винус Уильямс - в финале Australian Open

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Американка Винус Уильямс взяла верх над своей соотечественницей Коко Вандевэй в матче 1/2 финала Australian Open в трех сетах – 6:7(3:7), 6:2, 6:3. Таким образом, спортсменка впервые с 2009 года вышла в финал турнира "Большого шлема".

В финале турнира 36-летняя Уильямс встретится с победителем пары Серена УильямсМирьяна Лучич-Барони.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Уильямс В. (США, 13) – Вандевэй (США) – 6:7(3:7), 6:2, 6:3

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Айртон

Браво, Винус!)) Умничка!)) Шикарный матч! У Коко большое будущее.) Ну а Винус как всегда гениальна и неповторима!))

08:58

MITLIX

Встреча Братьев все ближе. Пенсионный фонд США в финале)))

08:57

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