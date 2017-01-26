Винус Уильямс - в финале Australian Open

Американка Винус Уильямс взяла верх над своей соотечественницей Коко Вандевэй в матче 1/2 финала Australian Open в трех сетах – 6:7(3:7), 6:2, 6:3. Таким образом, спортсменка впервые с 2009 года вышла в финал турнира "Большого шлема".

В финале турнира 36-летняя Уильямс встретится с победителем пары Серена Уильямс – Мирьяна Лучич-Барони.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Уильямс В. (США, 13) – Вандевэй (США) – 6:7(3:7), 6:2, 6:3