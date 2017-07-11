Винус Уильямс в десятый раз вышла в полуфинал Уимблдона

Американка Винус Уильямс в четвертьфинале обыграла латвийку Елену Остапенко со счетом 6:3, 7:5. За выход в финал Уильямс поборется с победительницей матча Джоанна Конта (Великобритания) - Симона Халеп (Румыния).
Добавим, что Винус Уильямс уже в 20-й раз участвует на этом турнире, из них в 10 она доходила до полуфинала.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Уильямс В. (США, 10) - Остапенко (Латвия, 13) - 6:3, 7:5
20 Championships played. 10 semi-finals reached.@Venuseswilliams beats Jelena Ostapenko 6-3, 7-5 to move within one match of the final pic.twitter.com/1ahBgXZlPf– Wimbledon (@Wimbledon) 11 июля 2017 г.
Boleijj protiv
Ну, что, говорили же что Остапенко это дно, сегодня все это увидели, латышская выскочка, проиграла 37 летнему ветерану. Женский теннис на дне, но будет еще хуже, в год будет по 5 первых ракеток.
19:43
Sandberg
Вместо того, чтобы находиться под арестом..
19:20
fanat2017
Thomas_Boy Не соглашусь,падения тенниса ещё не закончилось,ярких личностей всё меньше,лучше быть не может!!! Не с чего. В целом всё идёт к упадку!!! Картина отчётливая и прослеживается идеально.
18:42
oleg.bob
Достали эти Уильямс...
18:33
Thomas_Boy_
РГ и Уимблдон показали, что деградация женского тенниса наконец-то достигла своего предела. Хуже быть не может. Значит, дальше будет лучше.
18:23
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Феноменальная, гениальная Винус.)) Браво!)) А ещё 100-й матч на Уимблдоне!) Провела мастер-класс для Елены, для которой игра со своим кумиром - лучший подарок, о котором можно мечтать.)
18:11