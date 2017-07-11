17:57 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Винус Уильямс в десятый раз вышла в полуфинал Уимблдона

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Американка Винус Уильямс в четвертьфинале обыграла латвийку Елену Остапенко   со счетом 6:3, 7:5. За выход в финал Уильямс поборется с победительницей матча Джоанна Конта (Великобритания) - Симона Халеп (Румыния).

Добавим, что Винус Уильямс уже в 20-й раз участвует на этом турнире, из них в 10 она доходила до полуфинала.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Уильямс В. (США, 10) - Остапенко (Латвия, 13) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Boleijj protiv

Ну, что, говорили же что Остапенко это дно, сегодня все это увидели, латышская выскочка, проиграла 37 летнему ветерану. Женский теннис на дне, но будет еще хуже, в год будет по 5 первых ракеток.

19:43

Sandberg

Вместо того, чтобы находиться под арестом..

19:20

fanat2017

Thomas_Boy Не соглашусь,падения тенниса ещё не закончилось,ярких личностей всё меньше,лучше быть не может!!! Не с чего. В целом всё идёт к упадку!!! Картина отчётливая и прослеживается идеально.

18:42

oleg.bob

Достали эти Уильямс...

18:33

Thomas_Boy_

РГ и Уимблдон показали, что деградация женского тенниса наконец-то достигла своего предела. Хуже быть не может. Значит, дальше будет лучше.

18:23

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Феноменальная, гениальная Винус.)) Браво!)) А ещё 100-й матч на Уимблдоне!) Провела мастер-класс для Елены, для которой игра со своим кумиром - лучший подарок, о котором можно мечтать.)

18:11