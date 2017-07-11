Винус Уильямс в десятый раз вышла в полуфинал Уимблдона

Американка Винус Уильямс в четвертьфинале обыграла латвийку Елену Остапенко со счетом 6:3, 7:5. За выход в финал Уильямс поборется с победительницей матча Джоанна Конта (Великобритания) - Симона Халеп (Румыния).

Добавим, что Винус Уильямс уже в 20-й раз участвует на этом турнире, из них в 10 она доходила до полуфинала.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Уильямс В. (США, 10) - Остапенко (Латвия, 13) - 6:3, 7:5