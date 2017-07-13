Винус Уильямс: "Спрошу у сестры совета о том, как обыгрывать Мугурусу"

Американка Винус Уильямс осталась довольна своей игрой в полуфинале Уимблдона с британкой Джоанной Контой (6:4, 6:2). Также она поблагодарила болельщиков за лояльное отношение, хотя они в основном поддерживали соперницу.

– Я играла здесь в финалах очень часто, – цитирует ВВС Уильямс. – Еще одна победа будет потрясающей. Меня в матче с Мугурусой не ждут подарки, но я выложусь по полной. Болельщики были очень добры ко мне. Хотя я понимаю, что они любят Конту. Думаю, она справилась с давлением. Ни одно очко мне не далось легко. Приходилось бороться.

Что касается финала, то и я, и Гарбинье хорошо играем на траве. Мне придется обратиться за советом к Серене, которая побеждала Мугурусу в финале 2015 года. Очень скучаю по ней. Жалко, что она не присутствовала на полуфинале.