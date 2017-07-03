19:59 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Винус Уильямс расплакалась после вопроса о смертельном ДТП с ее участием

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Американская теннисистка Винус Уильямс после победы над Элисе Мертенс в первом круге Уимблдона (7:6, 6:4) не смогла сдержать слез. Уильямс-старшая 9 июня попала в ДТП со смертельным исходом - в ее машину врезалась другая машина, пассажир которой Джером Барсон скончался через две недели. На данный момент идет расследование ДТП, несмотря на него Уильямс выступает на турнире.

- У меня нет слов, чтобы описать, насколько я опустошена. У меня нет слов, - сказала Уильямс. - Выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона. Я продолжу молиться за них.

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