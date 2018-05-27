Винус Уильямс проиграла Ван Цян в первом круге Roland Garros

Американка Винус Уильямс не смогла преодолеть барьер первого круга Roland Garros, уступив Ван Цян. Китаянка после победы над девятой ракеткой мира встретится с Петрой Мартич из Хорватии.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Цян (Китай) - Винус Уильямс (США, 9) - 6:4, 7:5
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maxcds
Ван Цян, красотуля!) легкая прогулка) по другому и не могло быть))
18:48
shpasic
"Ну отличный жребий просто!) Вкусняшка!))"
18:40
tulupp
Ничего, сейчас стероидов навезут и попрет дело.
18:38
Sinaron
Осталось только вылететь братишке Сережке и Чмока выпадет в осадок.
18:32
diskmen
БигБосс в паре с со своим братом возможно сыграет,а так полностью с тобой согласен настало время.
18:32
tryam
старушка без допинга никуда
18:31
Thomas_Boy_
Вместо обычных пилюлек случайно валиум выпила.
18:31
БигБосс
Читалось) пора на пенсию, брат
18:28