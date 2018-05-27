Винус Уильямс проиграла Ван Цян в первом круге Roland Garros

Американка Винус Уильямс не смогла преодолеть барьер первого круга Roland Garros, уступив Ван Цян. Китаянка после победы над девятой ракеткой мира встретится с Петрой Мартич из Хорватии.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Цян (Китай) - Винус Уильямс (США, 9) - 6:4, 7:5