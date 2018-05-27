18:18 | Теннис — "Большой шлем"

Винус Уильямс проиграла Ван Цян в первом круге Roland Garros

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Американка Винус Уильямс не смогла преодолеть барьер первого круга Roland Garros, уступив Ван Цян. Китаянка после победы над девятой ракеткой мира встретится с Петрой Мартич из Хорватии.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Ван Цян (Китай) - Винус Уильямс (США, 9) - 6:4, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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maxcds

Ван Цян, красотуля!) легкая прогулка) по другому и не могло быть))

18:48

shpasic

"Ну отличный жребий просто!) Вкусняшка!))"

18:40

tulupp

Ничего, сейчас стероидов навезут и попрет дело.

18:38

Sinaron

Осталось только вылететь братишке Сережке и Чмока выпадет в осадок.

18:32

diskmen

БигБосс в паре с со своим братом возможно сыграет,а так полностью с тобой согласен настало время.

18:32

tryam

старушка без допинга никуда

18:31

Thomas_Boy_

Вместо обычных пилюлек случайно валиум выпила.

18:31

БигБосс

Читалось) пора на пенсию, брат

18:28

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