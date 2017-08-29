Винус Уильямс: "Понятия не имела как выглядела моя соперница"

Американка Винус Уильямс после победы в первом круге US Open над словачкой Викторией Кузьмовой (6:3, 3:6, 6:2) отметила, что до матча не знала, как выглядит соперница. Тем не менее, она отдала должное оппонентке.

- Я понятия не имела как выглядела моя соперница, - приводит пресс-служба турнира слова Уильямс. - При этом играла она потрясающе. Подавала, сражалась за мяч. Я определенно не думала, что мне сегодня предстоит сыграть три сета. Но это первый раунд. Необходимо немного перестроиться. Мне помогает опыт. Я знаю, как побеждать в матчах, как справляться в трудных ситуациях. У меня еще есть мотивация!