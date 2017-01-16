Винус Уильямс обыграла Козлову в первом круге Australian Open

Американка Винус Уильямс удачно стартовала на Australian Open, обыграв в первый день турнира украинку Катерину Козлову. В следующем раунде представительница США встретится с победительницей пары Штефани Фегеле (Швейцария) - Куруми Нара (Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Уильямс В. (США, 13) - Козлова (Украина) - 7:6 (7:5), 7:5

Кучова К. (Словакия) - Макхэйл (США) - 6:4, 6:0