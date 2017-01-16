07:05 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Винус Уильямс обыграла Козлову в первом круге Australian Open

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Американка Винус Уильямс удачно стартовала на Australian Open, обыграв в первый день турнира украинку Катерину Козлову. В следующем раунде представительница США встретится с победительницей пары Штефани Фегеле (Швейцария) - Куруми Нара (Япония).

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Уильямс В. (США, 13) - Козлова (Украина) - 7:6 (7:5), 7:5

Кучова К. (Словакия) - Макхэйл (США) - 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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