Винус Уильямс: "Надеюсь, в финале Australian Open будем Сереной на разных частях корта"

Американка Винус Уильямс после победы в полуфинале Australian Open над своей соотечественницей Коко Вандевэй отметила напряженный характер встречи. Она добавила, что хотела бы встретится в финале турнира со своей сестрой Сереной Уильямс, которая поспорит за выход в решающую игру с хорваткой Мирьяна Лучич-Барони.

– Вандевэй играла так здорово и невероятно, – сказал Уильямс во флеш-интервью. – Приходилось внимательно действовать в обороне. Не получалось расслабиться. Я в восторге, что вышла в финал через такой матч.

Буду внимательно следить за финалом сестры. Эта девочка так бьет по мячу! Она настоящий воин. Надеюсь, в субботу мы будем на разных частях корта.