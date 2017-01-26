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Винус Уильямс: "Надеюсь, в финале Australian Open будем с Сереной на разных частях корта"

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Американка Винус Уильямс после победы в полуфинале Australian Open над своей соотечественницей Коко Вандевэй отметила напряженный характер встречи. Она добавила, что хотела бы встретиться в финале турнира со своей сестрой Сереной Уильямс, которая поспорит за выход в решающую игру с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.

– Вандевэй играла так здорово и невероятно, – сказала Уильямс во флеш-интервью. – Приходилось внимательно действовать в обороне. Не получалось расслабиться. Я в восторге, что вышла в финал через такой матч.

Буду внимательно следить за финалом сестры. Эта девочка так бьет по мячу! Она настоящий воин. Надеюсь, в субботу мы будем на разных частях корта.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

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