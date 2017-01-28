Винус Уильямс: "Было приятно находиться рядом с Сереной во время моего поражения на Australian Open"

Теннисистка Винус Уильямс, которая в финале Открытого чемпионата Австралии уступила Серене Уильямс (4:6, 4:6), подчеркнула, что гордится сестрой. Для 35-летней американки эта победа стала 72-й на турнирах WTA.

Теперь в ее активе 23 выигрыша на турнирах "Большого шлема". Семь раз она побеждала на Australian Open. Отметим также, что теперь Серена вернется на первую строчку в рейтинге WTA.

- Поздравляю свою младшую сестру с завоеванием 23-го трофея "Большого шлема", - сказала Винус после поражения в финале Australian Open. - Было приятно находиться здесь с ней во время моего очередного поражения. Она играла в финале даже тогда, когда мне этого не удавалось. Я горжусь Сереной.