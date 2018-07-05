Виктория Азаренко: "Я делала на корте все слишком рано"

Белоруска Виктория Азаренко считает, что на ее поражение от Каролины Плишковой на Уимблдоне повлияла в том числе слишком хорошая физическая форма. Азаренко уступила чешке во втором круге со счетом 3:6, 3:6.

– Думаю, что физически я в очень хорошей форме сейчас, – цитирует официальный сайт WTA Азаренко. – Наверное, лучше, чем когда-либо раньше. Но сложно связать это непосредственно с игрой, и это немного расстраивает. Потому что иногда ты не успеваешь за мячом, когда не готова физически, когда не хватает шагов или чего-то еще. А в этом случае все наоборот. Я делала все слишком рано, поэтому оставалось много времени на размышления. В какой-то момент должен наступить баланс. На тренировках я могу с этим справляться, а в матчах еще нет. Но прогрессирую от игры к игре. Это видно на фоне моих предыдущих матчей. Я сделала шаг вперед, но это еще не все, конечно.