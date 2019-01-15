Виктория Азаренко расплакалась на пресс-конференции после поражения на Australian Open. Очень грустное видео

Виктория Азаренко, потерпевшая поражение в первом круге Australian Open от Лауры Зигмунд (7:6 (7:5), 4:6, 2:6), не смогла сдержать слез на пресс-конференции. Отвечая на вопрос о трудностях, которые есть сейчас в ее жизни, она расплакалась по-настоящему.

– Я прошла через многое в своей жизни, и иногда я думаю, почему я прохожу через все это? Но я думаю, что это сделает меня сильнее. Я хочу верить в это и буду упорно работать, чтобы все было именно так. Иногда мне нужно только немного времени, немного терпения и немного поддержки. Вот так, - сказала Азаренко.