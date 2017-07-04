Виктория Азаренко: "Ожидаю, что каждый раунд на Уимблдоне будет трудным"

Белорусская теннисистка Викторя Азаренко после победы над американкой Катрин Беллис (3:6, 6:2, 6:1) в первом круге Уимблдона отметила, что ей противостояла сложная соперница. По словам спортсменки, которая вернулась на корт после рождения ребенка, в каждом из раундов турнира ей будет нелегко.

- Ожидаю, что каждый раунд на Уимблдоне будет трудным, - приводит пресс-служба WTA слова Азаренко. - В первом круге у меня была тяжелая соперница. Она очень хороший игрок, я с ней пару раз тренировалась. Атмосфера во время матча была замечательной. Многие люди поддерживали меня. Я счастлива, что снова могу играть. Это совсем иначе, чем на тренировках.