Виктория Азаренко: "Если знаете магазин, где можно приобрести уверенность, скажите мне"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко призналась, что ей не хватает уверенности в игре. Она проиграла Лауре Зигмунд в первом круге Australian Open.

– Сейчас я веду тяжелую борьбу, – приводит пресс-служба Australian Open слова Азаренко. – Я буду повторять это слово всегда: я борюсь. Это нормально и очевидно. Не думаю, что я потерпела неудачу. Неудача – когда ты сдаешься и больше не предпринимаешь попыток. Но я сражаюсь. Я буду продолжать выходить и делать то, что нужно, чтобы справиться с ситуацией.

Как вернуть уверенность? Если вы знаете магазин, где она продается, скажите мне – я схожу и куплю. Нужно просто играть в матчах, играть в турнирах. Я постараюсь играть как можно чаще. У меня большие амбиции. Я знаю, на что способна. Мне нужно добиваться цели, идя к ней шаг за шагом. Заставляю себя всегда добиваться максимума. Это только начало сезона. Посмотрим. Еще не конец.