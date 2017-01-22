Виктор Янчук: "Зверев - наш теннисист, всегда так буду говорить и считать"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что матч четвертого круга Australian Open против Энди Маррэя стал лучшим в жизни для Миши Зверева. Немецкий спортсмен впервые вышел в 1/4 финала "Большого шлема", выиграв у британца 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

– После победы Миша Зверев сказал, что это был лучший матч его жизни. Собственно, так оно и было, – сказал Янчук. – На стороне нашего теннисиста – я всегда буду так говорить и считать – непривычный для многих стиль игры. Зверев после подачи слишком часто идет к сетке. Подстроиться под такую агрессивную манеру игры удается не всем. Кроме того, в этом матче у Миши действительно многое получалось – и подача, и удары по линии.

Козыри Маррэя? Да, это игрок с одним из лучших в Туре приемов, но реализовать это преимущество ему как раз и не дал возможности Зверев, через раз отправляясь к сетке. Казалось, что Энди несколько не в своей тарелке. Возможно, здесь также есть психологический вопрос. Маррэй не просто играл турнир "Большого шлема" в качестве первого "сеяного", но и остался волею фортуны без основного конкурента – Джоковича. Но по тому, как проходила встреча, скорее показалось, что проблемы британца были чисто игровыми. (Мария МАРКОВА)

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