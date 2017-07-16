Виктор Янчук: "Веснина и Макарова победой на Уимблдоне подтвердили свой высокий уровень"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что победа Елены Весниной и Екатерины Макаровой в парном разряде на Уимблдоне придаст уверенности другим отечественным теннисистам. Россиянки в финале турнира "Большого шлема" обыграли румынку Монику Никулеску и Чань Хаочин из Тайваня - 6:0, 6:0.

- Успех наших девушек на Уимблдоне, конечно же, окрыляет, потому что мы не избалованы хорошими результатами, - цитирует "Р-Спорт" Янчука. - Тем более, в отсутствие Марии Шараповой, с которой были также связаны наши надежды и победы. И такие яркие победы вселяют надежды в остальных наших теннисистов.

Успех Елены Весниной и Екатерины Макаровой очень приятен, - подчеркнул он. - Но я не назвал бы его сенсацией, все-таки они были посеяны вторыми и уже достаточно опытны. Но надо отдать должное нашим девушкам, сыграть в свою силу на таком серьезном турнире - это говорит об их высоком уровне.