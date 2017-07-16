Виктор Янчук: " В победе Весниной и Макаровой на Уимблдоне нет неожиданности"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук связал победу Елены Весниной и Екатерины Макаровой в финале Уимблдона в парном разряде с хорошей физической формой теннисисток. В решающем матче турнира "Большого шлема" россиянки меньше чем за час разгромили Монику Никулеску и Чань Хаочин – 6:0, 6:0.

– Веснина и Макарова выиграли парный турнир на Уимблдоне. Насколько неожиданным для вас стал этот успех наших девушек?

– Во-первых, они являются олимпийскими чемпионками и обладателями уже не одного "Большого шлема". Поэтому какой-то абсолютной неожиданности не произошло. Просто было оправдание наших надежд. Хотя заранее это не планируется, но вероятность выигрыша Уимблдон была реальная. Оказалось так, что девушки находятся в хорошей форме, хорошо настроены и выстрелили. Это вполне заслуженно, хотя парная игра носит элемент случайности, тем более на траве. Но в принципе они реальные претенденты на это звание. Это нормально, что у них получилось. Могло бы не получиться. Но это не умоляет их возможностей и дальнейших успехов.

– Смогут ли наши теннисистки в дальнейшем доминировать?

– Это не одиночная игра, а парна и элемент случайности очень велик, там все непредсказуемо. Можно говорить с большой вероятностью, что они и останутся претендентками на дальнейшие победы. Но здесь никакой гарантии и уверенности нет, но есть хороша надежда и хорошие шансы на успех.

– Смогут ли они собрать карьерный шлем в ближайшее время, победив на Australian Open?

– Это дело большого случая. Может повезти, а может и нет. Собрать шлем в разные годы можно. Если повезет, то за два. Можно ведь все время выигрывать одни турниры и не побеждать на других, в Штатах, например. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)