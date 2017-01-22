Виктор Янчук: "В матче против Кузнецовой Павлюченкова действовала легко и свободно"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что выход в четвертьфинал Australian Open – большое достижение для Анастасии Павлюченковой. В четвертом круге турнира 25-летняя россиянка переиграла соотечественницу Светлану Кузнецову.

– У Светланы есть колоссальный опыт выступления на турнирах "Большого шлема", и опыт весьма успешный – она их выигрывала, – сказал Янчук. – Сегодня Кузнецова пытается снова выйти на свой лучший уровень. Она меняла тренеров, места тренировок – проделала большую работу, от которой, конечно, хочется видеть результат. Но играть против соотечественницы всегда непросто, а тут еще и большинство специалистов и болельщиков считают тебя фаворитом. С этим нелегко справиться.

Анастасия, кроме того, и игрок довольно высокого уровня и сумела показать в этом матче очень хороший теннис. Она действовала легко и свободно, не боялась рисковать, у нее многое получалось. Она могла действовать без оглядки, ведь выход в четвертый круг для Павлюченковой – уже большое достижение. А для Кузнецовой, напротив, лишь шаг на пути к вершине, до которой она все никак не может вновь добраться. (Мария МАРКОВА)

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