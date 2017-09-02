Виктор Янчук: "Шарапова стала показывать менее рискованный теннис"

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отметил, что у Марии Шараповой появляется уравновешенная игра. По его словам, риска в действиях на корте у россиянки стало меньше. Сегодня она вышла в 1/8 финала US Open, где сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.

- Я пророчил Шараповой минимум четвертьфинал. Другое дело – она может вообще выиграть, - цитирует "Р-Спорт" Янчук. - По классу она готова выиграть, а по психике – не знаю. Плюс соперники будут преподносить сюрпризы, все-таки играть с Шараповой для них проще. Не знаю, хватит ли Шараповой до полной победы психологически. Игра первого круга с Симоной Халеп была самым серьезным испытанием для нее.

Сейчас все немного проще, потому что есть уверенность, ощущение собственной формы. Шарапова, может быть, в целом снизила остроту ударов, стала играть более надежно, больше разыгрывая мячи. Это хорошо, потому что ранее у Шараповой игра была более рисковой, чем сейчас. Хотя элементы риска у нее присутствуют и сейчас. Но уже есть какая-то связанная, уравновешенная и устойчивая игра, как основа.