Виктор Янчук: "Шарапова может выиграть US Open, но это маловероятно"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил уверенность, что Марии Шараповой под силу дойти по меньшей мере до четвертьфинала US Open. Российская теннисистка в первом круге турнира обыграла вторую ракетку мира Симону Халеп (6:4, 4:6, 6:3).

- Халеп - универсальная теннисистка, но ей не хватает скоростных качеств. Преимущество у Шараповой же за счет скорости полета мяча и сильных ударов, и она справилась, несмотря на то что долго не играла и вышла против сильной соперницы, - цитирует ТАСС Янчука. - Она должна быть как минимум в восьмерке, но полуфинал ей также доступен. Выиграть турнир после такой паузы она тоже может объективно, но длинная дистанция турнира и большой перерыв могут сказаться, так что ее победа - событие маловероятное.

С каждой победой она может набирать форму и уверенность, но поскользнуться и упасть она может на любой стадии. С Халеп она мобилизовалась, поскольку играла как с равной и очень серьезной противницей. Но в игре с 15-й, 20-й ракеткой она может ошибиться - желание выиграть будет ее сковывать.