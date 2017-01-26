Виктор Янчук: "По ходу Australian Open Федереру заметно везет"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что прослеживается большой элемент везения в том, что Роджер Федерер пробился в финал Открытого чемпионата Австралии. Специалист подчеркнул, что Стэну Вавринке не удался полуфинальный матч Australian Open.

– Произошло маловероятное событие, вряд ли кто-то ожидал, что Роджер выйдет в финал, – цитирует "Р-Спорт" Янчука. – Удачно все сложилось: выбыли из борьбы на ранней стадии Новак Джокович и Энди Маррэй, сетка получилась очень благоприятной. Очень большой элемент везения в том, что Федерер пробился в финал. Швейцарцу очень везет сейчас. В финале он может поймать свои шансы и против Надаля, и против Димитрова. Если же говорить в целом, то сейчас Федерер по уровню – это игрок первой восьмерки.

Вавринка играл процентов на 70 от своих возможностей в полуфинале. Слишком много было ошибок с его стороны в тех моментах, когда он должен был выигрывать простые мячи. Это везение Федерера. К тому же психология сыграла свою роль в пятом сете: Вавринка всегда был на вторых ролях в их противостоянии, ведь он выиграл всего 3 матча из 22 у Федерера. Конечно, сейчас Роджер играет прекрасно, активизировал свой теннис, больше выходит к сетке. Честно говоря, после этого турнира я особых перспектив у него не вижу, но пока мы наслаждаемся теннисом Федерера.