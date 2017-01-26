Виктор Янчук: "По ходу Australian Open Федереру заметно везет"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что прослеживается большой элемент везения в том, что Роджер Федерер пробился в финал Открытого чемпионата Австралии. Специалист подчеркнул, что Стэну Вавринке не удался полуфинальный матч Australian Open.
– Произошло маловероятное событие, вряд ли кто-то ожидал, что Роджер выйдет в финал, – цитирует "Р-Спорт" Янчука. – Удачно все сложилось: выбыли из борьбы на ранней стадии Новак Джокович и Энди Маррэй, сетка получилась очень благоприятной. Очень большой элемент везения в том, что Федерер пробился в финал. Швейцарцу очень везет сейчас. В финале он может поймать свои шансы и против Надаля, и против Димитрова. Если же говорить в целом, то сейчас Федерер по уровню – это игрок первой восьмерки.
Вавринка играл процентов на 70 от своих возможностей в полуфинале. Слишком много было ошибок с его стороны в тех моментах, когда он должен был выигрывать простые мячи. Это везение Федерера. К тому же психология сыграла свою роль в пятом сете: Вавринка всегда был на вторых ролях в их противостоянии, ведь он выиграл всего 3 матча из 22 у Федерера. Конечно, сейчас Роджер играет прекрасно, активизировал свой теннис, больше выходит к сетке. Честно говоря, после этого турнира я особых перспектив у него не вижу, но пока мы наслаждаемся теннисом Федерера.
Bee
Хотя, ув. тов. эксперту уже 75 и он наверняка знает о чем говорит. Хотелось бы почитать его диссер по особенностям передвижения теннисистов. Скорее всего и Федя следует его рекомендациям.
16:28
Bee
Федя вернулся. Это очевидно всем, кроме идиотов. В финал мейджора имея 17 посев случайно выйти нельзя. Элемент везения есть в том, что Федя на своем пути не встретил колотушек, кроме Бердыха, который проиграл еще до старта. Ну и Рафа тоже в своей половине сетки играл с удобными соперниками, кроме мелкого Зверева. Стасян вырос за счет Феди, кто его воспринимал в серьез еще лет пять назад? А теперь он со временем в зал славы попадет. Удачи Федя в финале. Если там хлопнуть Рафу, то это будет лучший камбек в истории.
16:15
alexzander
Ну бред очередной!!! Всем повезло,что Джокович и Маррэй выбыли из турнира, не одному Роджеру,но обыграл 4 и 5 ракеток мира и дело явно не в везении, а в самом Роджере, а то что Ваврику зажимает постоянно, кто виноват то в этом? Роджер в любом случае вариативней . И почему его успехи и перспективы должны закончится после АО??? Не понятно из чего такие выводы сделаны.............................
15:58