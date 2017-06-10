Виктор Янчук: "Остапенко по манере игры "созвучна" с Шараповой"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что латвийская теннисистка Елена Остапенко должна продолжить выигрывать турниры. По его словам, спортсменка может достичь уровня Марии Шараповой. Сегодня теннисистка выиграла Rolland Garros.

- Надо поверить в себя и удержать это чувство, это как в случае с Шараповой, которая в 17 лет выиграла Уимблдон, - приводит ТАСС слова Янчука. - Остапенко должна еще выигрывать турниры, а это будет нелегко, потому что в следующий раз к ней уже будут готовиться и давать настоящий бой. Тем более, ей еще есть в чем прибавить, например, игре с лета, можно подачу усилить, особенно вторую.

Вообще, Остапенко по манере игры "созвучна" именно с Шараповой, хотя у Маши немного другие данные и даже другая школа, но просматривается та же ударная направленность игры. Маше на протяжении нескольких лет никак не удавалось обыграть американку Серену Уильямс, а Остапенко еще молодая, свободная от всяких предубеждений и отрицательного опыта.

В то же время она такая же мотивированная, как Маша, а Шарапова - это пример мотивированной спортсменки, которая не меняла спорт на какие-либо посторонние вещи. Курникова тоже сочетала в себе сильного спортсмена и личность в теннисном мире, но Маша ее превзошла, потому что у нее доминировала спортивная составляющая. И Остапенко, если она не поддастся соблазну зарабатывать деньги не за счет тенниса, если перенесет славу, которая будет "разгораться" вокруг нее, и расширит технический диапазон, вполне может превзойти Машу.