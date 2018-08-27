Виктор Янчук: "Хачанов и Медведев способны высоко забраться на US Open"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что в ближайшей перспективе кто-то из тройки - Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев - способен войти в топ-10 рейтинга АТР. По его словам, эти теннисисты могут побороться за высокие места на US Open.

- После пяти лет "безрыбья" у нас появились три сильных игрока, способных побеждать не только на турнирах ATP, но и достойно представлять Россию на турнирах "Большого шлема", – приводят "Известия" слова Янчука. – Уверен, что кто-то из этой тройки – Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев – в ближайшей перспективе будет в топ-10 рейтинга ATP.

Потенциально Хачанов и Медведев способны высоко забраться на US Open. Особенно Карен. В этом сезоне он доказал, что способен на равных играть практически со всеми соперника. Хачанов набрался сил, чего, кстати, пока не хватает Андрею Рублеву. Сетка у него не самая легкая, но он не сдастся без боя.