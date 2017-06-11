Виктор Янчук: "Час Надаля уже приближается. Вряд ли он выиграет еще один турнир "Большого шлема"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что Рафаэль Надаль вряд ли сможет одержать еще одну победу на турнирах "Большого шлема". По его словам, испанцу пора выходить из игры. Сегодня Надаль выиграл свой десятый Roland Garros.

- Я-то думаю, что час Надаля уже приближается, пора ему выходить из игры, - приводит "Р-Спорт" слова Янчука. - Я имею в виду, что вряд ли он выиграет еще один турнир Большого шлема. Хотя по данной конъюнктуре получается, что Надаль и еще что-то может выиграть. Джокович "просел", и не ясно, вернется ли он на свой уровень игры. Маррэй тоже сдал позиции, причем феерически. Вавринка – игрок, который, с одной стороны, может многое, но с другой, нет никакой стабильности в игре на высоком уровне и гарантий в результате.

В свое время я уже "приговорил" Федерера к тому, чтобы он уходил. Но он великий игрок, и было интересно смотреть за тем, как он побеждает. Но доколе можно-то? Вообще, пора молодым игрокам заявлять о себе в полный голос, тому же нашему "потомку" Звереву. Молодежь на подступах есть, просто ей надо обстреляться в этих условиях, все-таки они все из другого поколения игроков. Я согласен, существует некий застой в новых именах. Мужскому теннису нужны такие победы и люди, как Остапенко в женском.