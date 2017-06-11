Виктор Янчук: "Час Надаля уже приближается. Вряд ли он выиграет еще один турнир "Большого шлема"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что Рафаэль Надаль вряд ли сможет одержать еще одну победу на турнирах "Большого шлема". По его словам, испанцу пора выходить из игры. Сегодня Надаль выиграл свой десятый Roland Garros.
- Я-то думаю, что час Надаля уже приближается, пора ему выходить из игры, - приводит "Р-Спорт" слова Янчука. - Я имею в виду, что вряд ли он выиграет еще один турнир Большого шлема. Хотя по данной конъюнктуре получается, что Надаль и еще что-то может выиграть. Джокович "просел", и не ясно, вернется ли он на свой уровень игры. Маррэй тоже сдал позиции, причем феерически. Вавринка – игрок, который, с одной стороны, может многое, но с другой, нет никакой стабильности в игре на высоком уровне и гарантий в результате.
В свое время я уже "приговорил" Федерера к тому, чтобы он уходил. Но он великий игрок, и было интересно смотреть за тем, как он побеждает. Но доколе можно-то? Вообще, пора молодым игрокам заявлять о себе в полный голос, тому же нашему "потомку" Звереву. Молодежь на подступах есть, просто ей надо обстреляться в этих условиях, все-таки они все из другого поколения игроков. Я согласен, существует некий застой в новых именах. Мужскому теннису нужны такие победы и люди, как Остапенко в женском.
Vlad_kz
Интересно, Надаля (31 год) заслуженный тренер списывает, а Вавринку, который на год старше, обвиняет просто в отсутствии стабильности. Давно списал Федерера, который в 35 лет какого-то фига выиграл 18-й турнир БШ, но тут хоть признаёт, что тот великий игрок. А Надаль тогда кто? Неожиданный выскочка? Может в том и беда российского тенниса, что такие вот заслуженные тренеры? Посмотрел информацию о нём, оказывается с Казахстана, земляк. Из воспитанников слышал только об Ольховском. Зато есть интересное достижение - лауреат международного фотоконкурса "Уимблдон-89".
20:45
Zello
Янчук, лучше ты сам уйди на покой и замолчи )) Не смеши народ ))
20:23
Братчанин
Янчук уже говорил что-то подобное про Роджера. Зачем вообще брать интервью у таких, как он и Кафельников? Да молиться надо на то, что величайшие Роджер и Рафа ещё играют и выигрывают! Уйдут они - и всё, мужской теннис деградирует, будет примерно то, что сейчас в женском - какие-то непонятные Остапенко, Касаткина и т.д.
19:44
alexzander
Очередной бред , то Кафельников выдает бесплатные астрологические прогнозы ио Янчук.....какие уходы??? Ау...на кого смотреть будем? На Остапенко? Рафа набрал идеальную форму а тут такой бред
19:35