07:28 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Вихлянцева вышла во второй круг Australian Open, Хромачева проиграла Кристе

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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге Australian Open обыграла американку Ваню Кинг. В следующем раунде она встретится в победительницей пары Евгения Родина - Анастасия Павлюченкова.

Еще одна россиянка Ирина Хромачева уступила Соране Крысте из Румынии. В следующий раунда прошли Джейми Фурлис из Австралии и Анастасия Севастова из Латвии.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, Q) - Кинг В. (США) - 6:3, 6:2

Фурлис (Австралия) - Татишвили (США) - 6:4, 6:3

Севастова (Латвия, 32) - Хибино (Япония) - 6:4 отказ 2-го игрока

Кирстя (Румыния) - ХРОМАЧЕВА (Россия) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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