Вихлянцева вышла во второй круг Australian Open, Хромачева проиграла Кристе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге Australian Open обыграла американку Ваню Кинг. В следующем раунде она встретится в победительницей пары Евгения Родина - Анастасия Павлюченкова.

Еще одна россиянка Ирина Хромачева уступила Соране Крысте из Румынии. В следующий раунда прошли Джейми Фурлис из Австралии и Анастасия Севастова из Латвии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

ВИХЛЯНЦЕВА (Россия, Q) - Кинг В. (США) - 6:3, 6:2

Фурлис (Австралия) - Татишвили (США) - 6:4, 6:3

Севастова (Латвия, 32) - Хибино (Япония) - 6:4 отказ 2-го игрока

Кирстя (Румыния) - ХРОМАЧЕВА (Россия) - 6:2, 6:1