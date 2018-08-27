Вихлянцева вылетела с US Open, проиграв Ване Кинг

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг US Open, проиграв в двух сетах американке Ване Кинг. Барьер первого круга преодолела седьмая ракетка турнира Элина Свитолина. Украинка взяла верх над еще одной представительницей США Сачией Викери.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Дженнифер Брэди (США) - 6:3, 6:3
Элина Свитолина (Украина, 7) - Сачия Викери (США) - 6:3, 1:6, 6:1
Ваня Кинг (США) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 7:6 (7:4), 6:3
Дополнительная информация
Материалы других СМИ