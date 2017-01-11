Вихлянцева сыграет с Хантуховой в квалификации Australian Open

В среду в Мельбурне состоялась жеребьевка женской части квалификации первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Australian Open. Имена своих соперниц узнали 10 россиянок.

Наталья Вихлянцева, "посеянная" 13-й, встретится с экс-пятой ракеткой мира, ныне занимающей в рейтинге 228-е место Даниэлой Хантуховой из Словакии. Чемпионка Australian Open-2014 среди юниорок Елизавета Куличкова сыграет с Надией Подороской из Аргентины. Соперницей Анны Калинской станет первая "сеяная" Стефани Фогель из Швейцарии, а Ксении Первак – вторая ракетка квалификационного турнира немка Татьяна Мария.

Остальные матчи первого круга с участием россиянок: Виктория Каменская – Дженнифер Брэди (США, 4), Анастасия Пивоварова – Марина Заневская (Бельгия, 8), Анастасия Комардина – Йиль Тайхманн (Швейцария), Анна Блинкова – Сисиль Каратанчева (Болгария), Вероника Кудерметова – Сабина Шарипова (Узбекистан), Ксения Лыкина – Наитха Бэйнс (Австралия).