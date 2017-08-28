Вихлянцева проиграла в первом круге US Open

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг дебютного для себя Открытого чемпионата США. В понедельничном матче первого круга она проиграла прошедшей квалификацию американке Сачии Викери – 6:4, 4:6, 1:6. Петра Квитова, Магдалена Рыбарикова и Арина Родионова завоевали путевки во второй круг.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Квитова (Чехия, 13) – Янкович (Сербия) – 7:5, 7:5
Рыбарикова (Словакия, 31) – Джорджи (Италия) – 6:3, 6:4
Викери (США, Q) – ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 4:6, 6:4, 6:1
Ар. Родионова (Австралия) – Хогенкамп (Голландия) – 7:5, 7:5
gayduk
Ну что за бестолочь эта Вихлянцева!
20:54