Вихлянцева проиграла Барти в первом круге Roland Garros

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг Roland Garros. Теннисистка в двух сетах уступила Эшли Барти.

Седьмая ракетка турнира Каролин Гарсия обыграла Дуань Инин.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Анна Шмидлова (Словакия) - 6:4, 5:7, 9:7

Александра Соснович (Белоруссия) - Дениса Аллертова (Чехия) - 6:4, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 7) - Дуань Инин (Китай) - 6:1, 6:0

Кики Бертенс (Голландия, 18) - Арина Соболенко (Белоруссия) - 6:2, 6:1

Эшли Барти (Австралия, 17) - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:3, 6:1