Видео: жуткая травма Маттек-Сэндз на Уимблдоне

Американка Беттани Маттек-Сэндз получила тяжелую травму в матче второго круга Уимблдонского турнира против Сораны Кирсти. В одном из эпизодов при счете 1:1 по сетам, выходя к сетке, 32-летняя американка подскользнулась и упала. Через несколько секунд она стала громко кричать: "Помогите мне!"
В течение 20 минут ей оказывали помощь прямо на корте, после чего спортсменку вынесли на носилках и на "скорой" увезли в больницу. Характер ее повреждения до сих пор неизвестен. Предполагается, что это либо перелом, либо тяжелая травма колена.
What a terrible thing to happen to Bethanie Mattek-Sands – her knee just crumbled. #Wimbledon pic.twitter.com/qlKaOxa1vr– Jeremy Vine (@theJeremyVine) 6 июля 2017 г.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
От стероидов кости стали слабые. Подобное есть уже у людей пожилых ,а в таком возрасте одна из причин регулярный прием таких препаратов. Жаль конечно ее.
21:21
lokofanat
В комментариях- перепись идиотов?
21:18
lavric999
Одним словом...американка! Наша бы еще и встала, дошла до лавки!
20:46
jаhlexx
Стыдоба куриная
20:36