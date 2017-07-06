Видео: жуткая травма Маттек-Сэндз на Уимблдоне

Американка Беттани Маттек-Сэндз получила тяжелую травму в матче второго круга Уимблдонского турнира против Сораны Кирсти. В одном из эпизодов при счете 1:1 по сетам, выходя к сетке, 32-летняя американка подскользнулась и упала. Через несколько секунд она стала громко кричать: "Помогите мне!"

В течение 20 минут ей оказывали помощь прямо на корте, после чего спортсменку вынесли на носилках и на "скорой" увезли в больницу. Характер ее повреждения до сих пор неизвестен. Предполагается, что это либо перелом, либо тяжелая травма колена.